Mord an Nieskyer kommt vor Gericht Nach dem Tod eines 24-Jährigen in Görlitz im Februar hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Tatverdächtige erhoben. Ihnen wird noch mehr vorgeworfen.

Rund 200 Menschen nahmen im Februar auf dem Zinzendorfplatz Abschied von dem getöteten Nieskyer. © André Schulze

Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat das Verfahren gegen eine 24 Jahre alte Frau und einen 34 Jahre alten Mann abgeschlossen und Anklage wegen Mordes und Verabredung zu Verbrechen am Landgericht Görlitz – Schwurgericht – erhoben. Darüber informiert deren Sprecher Till Neumann.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 5. Februar dieses Jahres, gegen 14.30 Uhr, den 24-jährigen Philipp W. aus Niesky in ihre Wohnung gelockt und getötet zu haben. Hierzu soll der Tatverdächtige zunächst vermutlich mit einer Bratpfanne auf den Kopf des Geschädigten eingeschlagen haben, teilt Neumann mit. Daraufhin sei der Nieskyer bewusstlos geworden. Anschließend soll der 33-Jährige ihm eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt und diese mit mehreren Lagen Klebeband fixiert haben. Weitere Schläge auf den Kopf folgten, so der Vorwurf. Am Ende hätten beide Tatverdächtige diesen mit drei Lagen Plastiktüten überzogen und mit mehreren Bahnen Klebeband fixiert. Der Geschädigte erstickte zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr.

Weiterhin sollen beide verabredet haben, den Sohn der 24-Jährigen nach Tschechien zu entführen und dabei den Tod eines weiteren Mannes hinzunehmen. Dazu sei geplant gewesen, seinen Kopf gewaltsam zu attackieren und ihn in einem abgelegenen Waldstück an einen Baum zu fesseln und somit seinem Schicksal zu überlassen, berichtet der Staatsanwalt. Aufgrund der vorläufigen Festnahme der Angeschuldigten aus Deutschland, deren Festnahme in Weigsdorf-Köblitz erfolgte, konnten sie die Tat nicht mehr ausüben. Mord ist mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht. (szo/tc)

