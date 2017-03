Mopsfidel im Alpakastall Zum Ende des Winters gab es im Tiergarten Höckendorf ungewöhnlichen Nachwuchs. Jetzt fehlt nur noch ein Name.

Am Montag wurde das kleine Kalb im Höckendorfer Tiergarten geboren. Es liegt dort im Gehölz an der Weide. Es ist aber nicht der einzige neue Nachwuchs.

Ein Jungtier gab es ebenso im Gehege nebenan. Derzeit entdeckt dort der namenlose Alpakajunge seine Umgebung.

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Im Tiergarten Höckendorfer Heide ist der Frühling eingezogen. Und zum Ende hat der Winter dort noch romantische Spuren hinterlassen. Mehrere Tierbabys haben in den vergangenen Tagen das Licht der Welt erblickt. Die Meerschweine haben mal wieder quiekenden Nachwuchs, bei den schwarzbunten Kühen gab es gleich zwei Junge in kurzer Zeit. Während der Jungbulle schon fleißig das umzäunte Gehege erkundet, hockt der jüngste Bewohner des Tiergartens noch etwas abseits. Am Montagmorgen wurde das kleine Kalb geboren worden. Es liegt zusammengekauert im Gehölz an der Weide, schüchtern, ganz ruhig, fast verborgen. „Es hat sich nach der Geburt zurückgezogen“, sagt Lars Furkert, Chef des Tiergartenvereins. „Das ist normal. Das Kalb entfernt sich zunächst von der Mutter, erholt sich. Es dauert drei bis vier Tage, dann ist das Kalb wieder fit und schließt sich der Herde an.“

Auf der anderen Seite des Wegs erstreckt sich das Alpakagehege. Dort gab es ebenfalls tierischen Nachwuchs – und das ist für diese Jahreszeit eher ungewöhnlich, sagt Furkert. Nachdem im vorigen Herbst bereits ein männliches Fohlen geboren worden war, kam vor wenigen Tagen ein weiterer Alpaka-Junge zur Welt. Der Kleine fegt über die Wiese. Mopsfidel hüpft er herum und jagt seinen älteren Bruder. „Die beiden sind Halbgeschwister“, so der Tiergarten-Chef. Der Vater der beiden sei im vorigen Herbst altersbedingt verstorben.

Sein jüngster Sprössling hatte derweil keinen leichten Start ins Leben. „Wir sind froh, dass es ihm jetzt so gut geht“, erklärt Furkert. „Die Geburt war okay. Es war aber kalt und nass. Das ist nicht optimal für die Tiere. Besser ist es, wenn die Alpakas Nachwuchs im Frühjahr oder Sommer bekommen.“ Dank intensiver Betreuung im Tiergarten habe der Jungspund überlebt. Einen Namen hat das Alpaka-Junge indes noch nicht. Normalerweise werden Namen erst später vergeben. Furkert zufolge geschieht das, wenn sich die 30 Vereinsmitglieder im Frühling treffen, den Tiergarten gemeinsam erkunden und sich auch den Nachwuchs anschauen.

Bei dem Alpaka-Jungen könnte man das auch gerne anders handhaben. Vorschläge seien willkommen, sagt Furkert. Wer eine Idee hat, könne sie zum Beispiel zu Papier bringen und das dann in den Briefkasten des Tiergartenvereins im benachbarten Hotel-Gasthof „Zum Erbgericht“ einwerfen. Erfreut sich der drollige Vierbeiner mit dem markanten weißen Streifen im Gesicht derzeit an den ersten warmen Sonnenstrahlen, müssen die drei Nandus des Tiergartens im Alpakastall verweilen. Der Grund: die in Sachsen wegen der Vogelgrippe weiterhin geltende Stallpflicht. Die dauert seit vorigem November an. Auch die drei Laufvögel dürfen seither nicht raus.

„Wir bedauern das sehr, wir müssen das aber so machen, obwohl sie raus wollen, rennen und Gras fressen wollen“, erklärt der 42-jährige Furkert, der im Klingenberger Ortsteil Borlas lebt. Die Sonnenstrahlen brächten den Kreislauf der Tiere in Schwung und würden sie zudem in Paarungslaune bringen. Doch das gehe nicht. Die Nandus bleiben im Stall. „Wir verstoßen damit nebenbei auch bewusst gegen Tierschutzauflagen“, bedauert Furkert die jetzige Situation. „Aber was sollen wir machen? Leider gilt die Stallpflicht auch für Laufvögel, also auch für unsere Nandus.“

Ein Ende der Regelung ist aufgrund immer wieder auftretender Fälle in Dresden und Umgebung noch nicht in Sicht. Beim Tiergartenverein geht man deshalb davon aus, dass es in diesem Jahr wohl keinen Nachwuchs bei den Nandus geben wird. „Normalerweise ist das anders, wir haben hier von jeder Tierart auf jeden Fall eine Familie“, sagt er. Nachwuchs gebe es eigentlich jedes Jahr. Weitere Jungtiere werden schon in Kürze bei den Deutschen Sattelschweinen, Thüringer-Wald-Ziegen und den Jacobschafen erwartet. Nachwuchs locke auch immer mehr Besucher an. Wenn es warm ist und an Wochenenden kämen mehr Leute als sonst. Konkrete Gästezahlen gibt es jedoch nicht. Der Tiergarten am Schenkberg mit einer Fläche von rund 40 000 Quadratmetern steht 24 Stunden am Tag offen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird aber gebeten.

Instandsetzung der Gehege, Zäune und neue Tiere werden unter anderem mit dem Geld bezahlt. Die Gemeinde unterstützt den Verein, indem sie einen Tierpfleger finanziert. Viel mehr als rund 50 Tiere werde es in dem Höckendorfer Besuchermagneten, der sich besonders der Haltung alter, gefährdeter Tierarten verschrieben hat, jedoch nicht geben, sagt Furkert. „Wir halten hier nur Pflanzenfresser, die Grasflächen müssen reichen, die Tiere satt werden.“ Dessen ungeachtet will der Verein dieses Jahr in neue Tiere investieren. Ein neuer Alpaka-Bulle soll her und ein Damhirsch.

