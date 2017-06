Mopeds gestohlen Die unbekannten Täter beließen es aber nicht dabei.

Am Pfingstmontag wurde bei der Polizei angezeigt, dass Unbekannte in drei Garagen an der Karl-Marx-Straße einbrachen. Dort fehlen drei Mopeds – eine Simson S 51, eine Schwalbe und ein Moped Sperber.

Außerdem ließen die Täter eine Angelausrüstung, einen Motorradhelm sowie diverse Werkzeuge mitgehen. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 1 500 Euro. (SZ)

