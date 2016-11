Mopedfahrerin von Audi erfasst

Mopedfahrerin bei Unfall verletzt Freital. Sonnabendnacht ist eine Mopedfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Elbtalblick in Freital-Pesterwitz verletzt worden. Die 26-Jährige war mit ihrem Motorroller aus Richtung Dresden kommend unterwegs. Als sie eine Fahrbahnverengung passieren wollte, fuhr ein entgegenkommender Audi (Fahrer 78) ebenfalls in die Engstelle ein und erfasste die Frau. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Einbruch in Einfamilienhaus Tharandt. Unbekannte sind in zwei Einfamilienhäuser an der Gartenstraße in Tharandt eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen aus einem der Häuser einen Laptop im Wert von etwa 700 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Der Einbruch war am Sonnabend festgestellt worden.

Zeugen zu Parkplatzunfall gesucht Freital. Am Montagmorgen, gegen 9.55 Uhr, beschädigte ein roter Kleintransporter beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Straße An der Kleinbahn einen silbergrauen Mitsubishi Carisma. Der Schaden an dem Parkenden beläuft sich auf rund 1 000 Euro. Der Fahrer des Transporters fuhr einfach davon. Zeugen hatten den Unfall auf dem Wohngebietsparkplatz hinter dem Kleinbahnhaltepunkt beobachtet. Demnach handelt es sich bei dem gesuchten Verursacher um einen roten Kleintransporter mit Dresdner Kennzeichen. Zudem war der Schriftzug einer Autovermietung am Fahrzeug angebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen der Polizeistandort in Freital oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Einbruch in Büro Wilsdruff. In der Nacht zum Sonnabend brachen Unbekannte in ein Büro an der Nossener Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster sowie eine Tür im Innern auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen mehr als 1000 Euro Bargeld. Der außerdem entstandene Sachschaden beträgt etwa 1400 Euro.