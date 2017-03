Mopedfahrer stürzt nach Kollision Ein Pkw-Fahrer überholt den 15-Jährigen beim Abbiegen in eine Straße und touchiert das Zweirad.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer fuhr am Mittwoch gegen 15.35 Uhr auf der Richard-Köberlin-Straße in Döbeln. An der Einmündung Daniel-Wilhelm-Beck-Straße bog er nach links in die Straße ab. Gleichzeitig wollte der 74-jährige Fahrer eines Pkw Toyota das Moped überholen. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Moped. Der 15-Jährige stürzte durch den Anstoß und erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1 500 Euro. (szo)

