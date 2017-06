Mopedfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Nach dem tödlichen Unfall war die S 129 bis in die Morgenstunden gesperrt. © Danilo Dittrich

Kiesdorf/Ostritz. Am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, stießen auf der S 129 zwischen Kiesdorf und Ostritz ein Renault Mégane und ein Moped zusammen. Die Ursache ist nach Polizeiinformationen derzeit noch unbekannt, allerdings habe ein Alkoholtest bei dem 31-jährigen Autofahrer, einem Deutschen, einen Wert von 1,68 Promille ergeben.

Der 54-jährigen Mopedfahrer war dem Renault entgegengekommen. Nach der Kollision wurden Auto und Zweirad auf ein Feld geschleudert. Der Mégane geriet in Brand, der unverletzte Autofahrer konnte sich selbst aus dem Wagen retten. Für den Mopedfahrer kam jede Hilfe zu spät. Die S 129 war für Bergungs- und Löscharbeiten bis in den frühen Morgen gesperrt.

Ein zweiter tödlicher Unfall ereignete sich am Sonnabendmorgen auf der B 96 hinter dem Ortsausgang Oppach. Eine 46-jährige Hondafahrer wollte von der Bundesstraße nach links in Richtung Taubenheim abbiegen. Wie die Polizeidirektion Görlitz berichtet, übersah sie offenbar ein entgegenkommendes Motorrad, das in Richtung Oppach unterwegs war. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte auf den Honda. Der 41-jährige Zweiradfahrer starb noch am Unfallort - unmittelbar neben einem Holzkreuz, das von einem weiteren tödlichen Motorradunfall an dieser Stelle zeugt. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. (szo)

Der Artikel wurde am 10.6.2017, 15 Uhr, aktualisiert.

zur Startseite