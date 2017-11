Mopedfahrer schwer verletzt Der 16-Jährige wurde von einem abbiegenden Pkw angefahren.

Symbolfoto © dpa

Großenhain. Gestern Abend gegen 18.35 Uhr wurde ein Mopedfahrer (16) bei einem Verkehrsunfall auf der Radeburger Straße schwer verletzt. Ein 67-Jähriger war mit einem Suzuki auf der Straße An der Turnhalle unterwegs und bog anschließend nach links auf die Radeburger Straße in Richtung Folbern ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 16-Jährigen, der mit seiner Simson S50 in Richtung Radeburger Platz fuhr.

Der Mopedfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Lkw contra Renault Nünchritz. Ein 46-Jähriger wollte am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit einem Lkw Mercedes auf der Nünchritzer Straße im Ortsteil Weißig rückwärts in ein Grundstück einbiegen. Ein nachfolgender Renault Clio (Fahrerin 64) wollte an dem Lkw trotz dessen Rangiermanövers vorbeifahren. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt rund 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen zu Unfallflucht gesucht Riesa. Am 9. November gegen 9.15 Uhr stieß auf der Straße Alter Pfarrweg unweit der Kreuzstraße ein derzeit unbekannter Wagen mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen. Der VW wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schadensverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile, unter anderem der linke Außenspiegel des Geflüchteten, lassen auf einen silbergrauer BMW der 3er oder 5er Reihe (Baujahr 1996 bis 2005) schließen. Dieser müsste deutliche Unfallspuren auf der linken Seite aufweisen. Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schadensverursacher machen? Wem ist ein BMW mit derartigen Unfallschäden aufgefallen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Riesa oder die Dresdner Polizei unter 0351 4832233 entgegen. Baucontainer aufgebrochen Radebeul. Unbekannte sind am Wochenende in einen Baucontainer an der Gartenstraße eingebrochen und haben aus diesem verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

zur Startseite