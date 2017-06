Mopedfahrer schwer verletzt Ein VW-Fahrer will ausparken und übersieht eine Simson. Der Rettungshubschrauber muss zum Einsatz.

© Symbolbild: Marko Förster

Am Freitagnachmittag ist ein Ausparkmanöver in Clausnitz schiefgegangen. Kurz nach 14.30 Uhr erfasste der 55-jährige Fahrer eines Pkw VW beim Ausparken einen auf der Industriestraße fahrenden Fahrer (65) eines Mopeds. Der Fahrer der Simson stürzte, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, teilt die Polizei Chemnitz mit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3 500 Euro.

Am Abend kollidierten in Sachsenburg zwei Autos. Gegen 19 Uhr fuhr ein 86-jähriger Opel-Fahrer die S 202 aus Richtung Frankenberg in Richtung Sachsenburg. In Höhe der Einmündung An der Zschopau beabsichtigte er, nach links die S 202 zu verlassen und stieß dabei mit dem Pkw Renault einer 55-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5 000 Euro. Verletzt wurde offenbar niemand. (szo)

zur Startseite