Mopedfahrer schwer verletzt

Symbolbild. © dpa

Mittelherwigsdorf. Am Donnerstagnachmittag kam es in Mittelherwigsdorf zu einem Zusammenprall zwischen einer Simson S 51 mit einem Renault. Das teilte die Polizeidirektion in Görlitz mit.

Der 39 Jahre alte Autofahrer befuhr demnach gegen 16 Uhr die Oberdorfstraße und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden Zweiradfahrer.

„Es kam zur Kollision, wodurch sich der 17-Jährige schwer verletzte“, erklärte die Polizei. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6 000 Euro. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Zittau-Oberland wird zu den Umständen des Unfalls ermitteln. (szo)

zur Startseite