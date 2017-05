Mopedfahrer schwer verletzt

Moped Fahrer schwer verletzt Königswartha. Bei einem Unfall an der Kreuzung Waldstraße / Hermsdorfer Straße in Königswartha ist am Mittwochabend ein Mann schwer verletzt worden. Ein 79-jähriger Moped-Fahrer war auf der Hermsdorfer Straße in Richtung B 96 unterwegs. An der Kreuzung zur Waldstraße beachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW nicht. Der 38-jährige VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem S 50 nicht mehr verhindern. Dabei erlitt der Moped-Fahrer schwere Verletzungen. Der Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort gebracht. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat die Unfallaufnahme und weiteren Ermittlungen übernommen.

Von der Fahrbahn abgekommen Doberschau-Gaußig. Glück im Unglück hatte am Mittwochabend eine 73-Jährige bei einem Unfall im Ortsteil Schlungwitz. Sie kam kurz vor 18 Uhr mit ihrem Mercedes nach rechts von der Straße ab. Dabei durchfuhr der Wagen einen Graben, ein wenig Gebüsch und querte den Radweg. Erst im angrenzenden Rapsfeld kam das Auto zum Stehen. Laut Polizei war die Rentnerin offenbar von ihrem siebenjährigen, mitfahrenden Enkel abgelenkt gewesen. Beide kamen mit dem Schrecken davon. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150 Euro.

Triebwagen mit Graffiti besprüht Ottendorf-Okrilla. Graffiti-Schmierer haben in der Nacht zum Donnerstag in Ottendorf ihr Unwesen getrieben. Sie besprühten einen auf dem Gelände der Reparaturwerkstatt abgestellten Triebwagen der Städtebahn über eine Fläche von etwa 70 Quadratmetern. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Auto beschädigt Bautzen. Am Dienstag ist in Bautzen am Kupferhammer ein Renault beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten den Lack mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 12 und 18 Uhr.

Angetrunken Unfall gebaut Radeberg. Alles begann mit einem Parkplatzrempler, jetzt ist eine 60-Jährige ihre Fahrerlaubnis vorerst los: Die VW-Fahrerin hatte in der Dr.-Albert-Dietze-Straße in Radeberg ausgeparkt. Dabei stieß sie mit ihrem Auto gegen den dahinter stehenden Toyota einer 44-Jährigen. Da beide Frauen den Sachschaden als geringfügig einstuften, einigten sie sich, tauschten die Daten für die Versicherung aus und verabschiedeten sich. Nun setzte sich die 60-Jährige in ihren Golf und stieß beim erneuten Zurücksetzen noch einmal gegen den Toyota. Offenbar wurde es der Toyota-Fahrerin nun zu bunt und sie verständigte die Polizei. Dabei kam heraus, dass die VW-Fahrerin alkoholisiert war. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde ihr vorläufig entzogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.