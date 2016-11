Mopedfahrer schwer verletzt

Moped-Fahrer schwer verletzt

Bautzen. Bei einem Unfall in Bautzen ist am Dienstagnachmittag ein junger Mann schwer verletzt worden. Der 22-Jährige fuhr gegen 12.40 Uhr mit dem Moped auf der Taucherstraße. Ein aus einem Grundstück kommender VW Sharan (Fahrer 38) erfasste das Zweirad. Der Moped-Fahrer musste zur weiteren Versorgung in ein Klinikum eingeliefert werden. Der Schaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.