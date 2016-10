Mopedfahrer in Niesky schwer verletzt

Symbolbild. © dpa

Niesky. Am Sonnabendvormittag wurde in Niesky ein 69-jähriger Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befuhr er mit seinem Krad und Anhänger gegen 10.45 Uhr den Ziegelweg in Richtung B115.

Er wollte nach links in ein Firmengrundstück einbiegen, als ihn ein 19-jähriger Autofahrer links überholte. Es kam zum Zusammenstoß, der Mopedfahrer stürzte. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1 300 Euro. (szo)

