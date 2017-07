Mopedfahrer flüchtet bei Gablenz vor der Polizei

Rehkitz läuft in Moped Groß Düben. In Groß Düben kam es am Samstagabend zu einem Wildunfall, bei welchem sich ein Jugendlicher verletzte. Der 17-Jährige war mit einem Moped S 51 auf dem Kleindübener Weg in Richtung Waldsee unterwegs. Ein Rehkitz sprang plötzlich auf die Straße und stieß mit dem Moped zusammen. Der Fahrer stürzte und verletzte sich. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Rehkitz hatte sich so schwer verletzt, dass es durch einen Polizisten mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leiden erlöst werden musste. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 200 Euro. (szo)

Vor der Polizei geflüchtet Gablenz. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser beabsichtigte, am Samstagabend gegen 21 Uhr in Gablenz einen Mopedfahrer zu kontrollieren. Dieser versuchte jedoch, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er gestellt werden. Beim 54-jährigen Fahrer des SR 50 wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Test brachte ein Ergebnis von umgerechnet 1,62 Promille. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das angebrachte Versicherungskennzeichen hatte seine Gültigkeit bereits 1994 verloren. Die Polizisten begleiteten den Mann zur Blutentnahme. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Fahrrad von der Hertz-Straße gestohlen Weißwasser. Am Freitagabend verschwand ein Fahrrad in Weißwasser aus einem Fahrradständer. Der Eigentümer hatte sein Rad in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Es handelt sich um ein blaues 28er Herrenrad der Marke „Kalkhoff“ im Wert von zirka 650 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

Unfallflucht von Parkplatz Weißwasser. Am Samstagmorgen parkte eine 37-jährige Frau ihren roten Ford Fiesta in Weißwasser am Sachsendamm auf dem Parkplatz eines Discounters. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ein anderes Fahrzeug gegen den Ford gefahren war und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Der rechte hintere Kotflügel war beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall gesehen haben und Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können. Diese melden sich im Polizeirevier Weißwasser, unter Telefon 03676-262-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (szo)