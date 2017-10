Mopedfahrer bremst zu spät Ein 16-Jähriger wird bei einem Auffahrunfall schwer verletzt und muss in ein Krankenhaus gebracht werden.

© Symbolfoto: dpa

Zu spät bemerkt ein Simsonfahrer, dass ein Kleintransporter vor ihm halten muss. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der 16-jährige schwer verletzt wird.

Am Montagmittag fuhr ein 48-Jähriger mit einem Fiat Ducato die Paul-Greifzu-Straße in Richtung Lauchhammer Straße und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies hatte ein hinter ihm fahrender Mopedfahrer offenbar zu spät bemerkt und war auf den Transporter aufgefahren. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, entstand an der Simson S 51 sowie am Fiat ein Sachschaden von jeweils 500 Euro. (szo)

