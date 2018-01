Mopedfahrer bei Unfall verletzt Ein Autofahrer brachte den 17-Jährigen mit einem unüberlegten Wendemanöver zu Fall. Der Jugendlichen musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort.

Meißen. Mit einem unüberlegten Wendemanöver hat ein bisher unbekannter Autofahrer einen 17-jährigen Mopedfahrer am Donnerstagmorgen zu Fall gebracht. Laut Polizei erlitt der Jugendliche dadurch leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.



Was war passiert? Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war der Mopedfahrer gegen 7 Uhr auf der Großenhainer Straße in Meißen in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Dabei wurde er offenbar von dem Autofahrer übersehen, der auf der Großenhainer Straße unweit der Berghausstraße seinen Wagen wendete. Der 17-Jährige musste deswegen eine Gefahrenbremsung einleiten und kam dabei zu Sturz.



Doch der Unfallverursacher hielt nicht etwa an, um dem Jugendlichen zu helfen. Er setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.



Nun sucht die Polizei nach dem Autofahrer und bittet Zeugen um Hilfe. Die Beamten fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Auto machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Dresdner Polizei unter (0351) 4832233 entgegen. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 3 weiter VW-Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt Riesa. Ein Opel und ein VW waren am Mittwochmorgen auf der Lauchhammerstraße unterwegs. Zwischen Stahlwerkerstraße und der Straße Am Kutzschenstein fuhr der 55-jährige Opelfahrer aus bislang unbekannter Ursache auf den VW auf. Dabei wurde die 33-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Randalierer ziehen durch Schönfeld Schönfeld, OT Kraußnitz. In der vergangenen Nacht haben Unbekannte mehrere Papiertonnen an der Ortrander Straße sowie der Dorfstraße umgeworfen und deren Inhalt in Vorgärten verteilt. Weiterhin beschädigten sie eine Pferdekoppel und rissen das Halteschild einer Bushaltestelle aus dem Boden. Abschließende Schadenangaben liegen noch nicht vor. Nun sucht die Polizei nach dem oder den Tätern und fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen. Zeugen zu Motorraddiebstahl gesucht Großenhain. In der Nacht zum Donnerstag stahlen Unbekannte eine blauweiße Suzuki DR750 BIG, Baujahr 1990. Das Motorrad stand im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Riesaer Straße unweit der Schulstraße. Es war wegen eines technischen Defekts nicht fahrbereit. Bei der Suche nach den Dieben bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht? Wem sind Personen mit einem solchen Motorrad aufgefallen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder unter der Rufnummer (0351)4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

