Mopedfahrer bei Unfall verletzt Bischofswerda. Zu einem Unfall zwischen einem Moped und einem Auto kam es am Montagmorgen Uhr in Bischofswerda. Die 44-jährige Autofahrerin parkte mit ihrem Wagen auf der Ernst-Thälmann-Straße. Gegen 7.30 Uhr wollte sie ausparken und das Fahrzeug wenden. Dabei übersah sie das von hinten kommende Moped. Es kam zu Zusammenstoß. Der 63-jährige Mopedfahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Auf der Autobahn gedrängelt Bautzen. Als gefährlich erwies sich das Manöver eines Mercedes-Fahrers am Sonnabend auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bautzen West und Bautzen Ost. Ein Ehepaar war seinem Auto gegen 10.25 Uhr in Richtung Görlitz auf der Überholspur unterwegs. Dies ging einem nachfolgenden schwarzen Mercedes vermutlich zu langsam. Er fuhr sehr dicht auf den vorausfahrenden Wagen auf und überholte diesen auf der rechten Fahrspur. Kurz vor dem Fahrzeug scherte der Mercedes wieder aus. Durch eine Gefahrenbremsung konnte der 57-jährige Fahrer einen Unfall vermeiden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des schwarzen Mercedes mit MTK-Kennzeichen machen können oder den Vorfall mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion, auch telefonisch unter der Telefonnummer 03591 367-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zwölf Autos enträdert Kamenz. Am vergangenen Wochenende haben in Bernbruch Diebe die Räder von insgesamt zwölf Fahrzeugen der Marke Mercedes gestohlen. Die Autos standen auf einem Betriebsgelände im Gewerbegebiet an der Straße Am Ring in Bernbruch. Den Wert der 48 Kompletträder bezifferte der Eigentümer mit etwa 45000 Euro. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren.

Moped gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Sonntag haben Diebe in Bautzen ein an der Siemensstraße abgestelltes Moped entwendet. Das Zweirad hatte die Versicherungskennzeichen 723 BDV, einen schwarzen Rahmen sowie einen roten Tank. Der Eigentümer schätzte den Wert der Simson S53 Enduro auf etwa 1000 Euro. Nach dem Moped wird gefahndet.

Raser gestoppt Großröhrsdorf. Am Sonntagabend fiel Polizeibeamtem in Großröhrsdorf ein Renault auf, der mit sichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bischofswerda fuhr. Der 35-jährige Fahrzeugführer wurde daraufhin gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Ein Schnelltest zeigte den Konsum mehrerer Drogenarten an. Im Fahrzeug fanden die Ordnungshüter weitere Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Für den Mann war die Fahrt an der Stelle zu Ende. Die Polizisten begleiteten ihn zur Blutentnahme.

Betrunken Auto gefahren Großdubrau. Polizeibeamte des Reviers Bautzen haben am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Klix einen unter Alkohol stehenden Autofahrer angehalten. Die Beamten stoppten den 22-Jährigen mit seinem VW Passat am Eichenweg und stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Drogen bei Fahrradfahrer gefunden Haselbachtal. Am Sonntagabend fiel Polizeibeamten in Gersdorf ein Fahrradfahrer auf, der trotz einsetzender Dunkelheit ohne Licht in Richtung Kamenz fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten Haschisch und Crystal bei dem 32-Jährigen. Die Polizisten stellten die Drogen sicher.