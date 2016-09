Mopedfahrer bei Unfall verletzt An einer Kreuzung kollidiert der 15-Jährige mit einem Renault und kommt zu Fall.

Bei einem Unfall in Großenhain ist ein 15-jähriger Mopedfahrer verletzt worden. Ein 62-Jähriger war mit seinem Renault in Großenhain auf der Straße Alter Waidweg in Richtung Hohe Straße, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mit. Als er dort nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem jungen Mopedfahrer. Dieser kam von links aus Richtung Sterngasse. Durch den Zusammenstoß stürzte er und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3 500 Euro. (szo)

