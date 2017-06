Mopedfahrer auf der B 169 verletzt Der Fahrer stieß auf einer Kreuzung mit einem anfahrenden Mercedes zusammen.

Ein Mopedfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der B 169 in Großweitzschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, stieß der Zweiradfahrer an der Ampelkreuzung am Abzweig Obergoseln mit einem anfahrenden Pkw Mercedes zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3 000 Euro entstand. (DA)

