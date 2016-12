Moped von Auto erfasst Beim Abbiegen übersieht ein 79-Jähriger einen Mopedfahrer. Der 15-Jährige hat noch einmal Glück gehabt.

Zum Glück blieb der Mopedfahrer unverletzt bei dem Unfall, der sich am Dienstag, 14.30 Uhr, an einer Riesaer Kreuzung ereignete.

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, wollte ein 79-Jähriger mit seinem Mercedes an der Kreuzung Alexander-Puschkin-Platz/Friedrich-Engels-Straße nach rechts in Richtung Bahnhofstraße abbiegen. Dabei erfasste er einen neben ihm befindlichen Mopedfahrer (15). Der 15-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 3 000 Euro. (szo)

zur Startseite