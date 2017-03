Moped und Auto prallen zusammen

Das Moped wurde von einem Audi A3 erfasst.

Erst im Bereich einer Haltestelle kam das Auto zum Stehen.

Der A3 hatte wohl Vorfahrt.

In Dresden-Zschieren ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 19.40 Uhr kollidierten auf der Tronitzer-/Struppener zunächst ein Moped und ein Audi.

Das beteiligte Auto kam anschließend erst an einer Haltestelle zum Stehen, an der sich zum Glück niemand aufhielt. Einem Augenzeugen zufolge wurde ein Straßenschild, ein Baum und eine Bank beschädigt.

Ein Polizeisprecher konnte am Montagabend noch keine genauen Informationen über den Unfallhergang machen. Ihm zufolge seien die Kollegen noch am späten Abend vor Ort gewesen. Die Kreuzung war gegen 22 Uhr noch gesperrt. Er bestätigte jedoch, dass es mindestens zwei Verletzte gegeben hat. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen ist ebenso noch offen. (szo)

