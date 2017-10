Moped kollidiert mit Auto Weil der Simson-Fahrer in Neustadt zu spät sah, dass ein Mercedes rangierte, kam es zum Zusammenstoß. Der Mopedfahrer wurde leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten hat sich am Montagabend in Neustadt ereignet. Der Fahrer (20) eines Simson S 51 fuhr auf der Bischofswerdaer Straße in Richtung Berthelsdorf. Dabei bemerkt er einen rückwärts in ein Grundstück fahrenden Audi A4 (Fahrer, 30) zu spät und stieß mit diesem zusammen, so die Polizei. Dadurch stürzte er und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden von rund 3 500 Euro.

Die Polizei informiert zudem über einen Autodiebstahl in Dohna: Mercedes Benz entwendet Zeit: 01.10.2017, 23:00 Uhr bis 02.10.2017, 07:15 Uhr Ort: Dohna, Kirschweg

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Montag einen am Kirschweg verschlossen abgestellten blauen Mercedes Benz AMG C 63 S Kombi. Das zwei Jahre alte Fahrzeug hat einen Wert von etwa 75 000 Euro. Der Mercedes konnte zwischenzeitlich im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien geortet werden, heißt es. Über das gemeinsame Zentrum in Petrovice wurden die zuständigen Polizeidienststellen informiert und in die Fahndung einbezogen. (szo)

