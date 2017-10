Moped-Fahrer bei Unfall verletzt In Kamenz stießen am Freitagnachmittag ein Moped und ein Auto zusammen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Bei einem Unfall in Kamenz wurde ein Mopedfahrer leicht verletzt. © Jonny Linke

Am Freitag kam es auf der Hohen Straße in Kamenz zu einem Unfall. Gegen 14.50 wollte ein 16-Jähriger mit seinem Moped das Gelände der Berufsschule verlassen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 46-jähriger Autofahrer von der Hohen Straße nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Mopedfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war am Unfallort, um ausgelaufenes Öl zu beseitigen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 1 300 Euro. Auf der Hohen Straße kam es aufgrund der Unfallaufnahme zeitweise zu Behinderungen. (szo)

zur Startseite