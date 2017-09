Moped aus Garage in Großschönau entwendet Das grüne Kleinkraftrad hat einen Wert von etwa 700 Euro.

Symbolfoto © dpa

Großschönau. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Großschönau in eine Garage am Mauerweg eingedrungen. Sie beschädigten dazu ein Seitenfenster, stiegen in die Räumlichkeiten ein und öffneten von innen das Tor. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Die Diebe entwendeten eine nicht betriebsbereite Simson S 51. Das grüne Kleinkraftrad hatte nach Angaben des Eigentümers einen Wert von etwa 700 Euro. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Moped. (szo)

zur Startseite