Moped aus Garage gestohlen In Ostritz haben Garagendiebe zugeschlagen. Neben einer Simson S51 wurde auch ein Rasenmäher mitgenommen.

Symbolbild © dpa

Ostritz. Wie der Polizei erst am Donnerstag bekannt gegeben wurde, haben bereits im Laufe der vergangenen Woche Unbekannte die Serie von Garageneinbrüchen im Südkreis fortgesetzt. Diesmal sind die Täter in ein Unterstand an der Julius-Rolle-Straße in Ostritz gewaltsam eingedrungen. Gestohlen wurden dabei eine Simson S 51 ein Rasenmäher sowie etwa 60 Meter Verlängerungskabel, wie Polizeisprecherin Madeleine Urban am Freitagmorgen mitteilte. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich dabei auf rund 2 500 Euro, an der Garage entstand 50 Euro Schaden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

