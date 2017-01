Monteur für einen Tag Mitte März öffnen die Unternehmen Mittelsachsens ihre Türen. Immer mehr Firmen machen bei der Aktion mit.

Hofft auf interessierte Schüler: Lehrausbilder Gunnar Jaroschinski von der HTK Haustechnik aus Döbeln. Das Unternehmen ist das erste Mal bei der Woche der offenen Unternehmen im März dabei. © André Braun

Enttäuschend. Anders lassen sich die Erfahrungen von Gunnar Jaroschinski in Sachen Azubis wohl nicht beschreiben. Die letzten beiden Jugendlichen, die bei der HTK-Haustechnik aus Döbeln lernen wollten, sind schon wieder weg. „Meist scheitert es an der Grundeinstellung“, sagt der Lehrausbilder und Projektleiter der Firma. Zwei Azubis bildet er zurzeit noch aus. Für vier hat er Kapazität. Nur: Die Plätze müssen erst einmal belegt werden.

„Viele haben keine Lust auf Montage, wissen im Vorfeld gar nicht, dass sie die ganze Woche weg sind“, meint Jaroschinski. Berlin, München, Bremen, die Referenzliste des Unternehmens ist lang. Das passt nicht jedem. Die Azubis, die zuletzt gegangen sind, hätten es auf einen Rauswurf angelegt, und trotz Abmahnung weiter mit dem Handy gespielt, erzählt der Lehrausbilder.

Via E-Mail ist er auf die Woche der offenen Unternehmen aufmerksam geworden, die Mitte März schon zur Tradition geworden ist. Aufgrund der aktuellen Situation hat sich Jaroschinski gedacht: „Da machen wir dieses Jahr mit.“ Nun hofft er auf junge Leute, die sich für den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik interessieren. „Das ist ein Beruf mit Zukunft“, betont der 28-Jährige.

Seit Montag können sich Schüler ab der siebten Klasse für die Aktionswoche anmelden. Bis zum 26. Februar sollten sie sich entschieden haben. Einblick erhalten die Jugendlichen dabei in über 200 Unternehmen. Über 143 Termine gibt es allein in der Region Döbeln. Dabei können die Schüler sich in zahlreichen Branchen umschauen. Die Angebote reichen von Büro über Lehre bis hin zu Technik. Wer nicht allein gehen möchte, kann zu den Terminen, die am Nachmittag oder am Sonnabend liegen, auch ein Elternteil mitbringen.

Im vergangenen Jahr haben rund 1 300 Schüler das Angebot genutzt und sich in den Firmen umgeschaut. Über 170 machten mit, knapp 30 weniger als in diesem Jahr. Gefragt waren laut Landratsamt besonders die technischen Berufe in der Metallbranche. „Sowohl die Anzahl der Unternehmen als auch der Schüler stieg im Verhältnis zu den Vorjahren“, so Kreissprecherin Cornelia Kluge. Die Firmen würden sich in diesem Jahr eine regere Beteiligung von den Schülern wünschen, so Kluge weiter. So hätten sie in den Vorjahren nur selten konkrete Fragen gestellt.

Etwa 100 Schüler kamen im vergangenen Jahr aus den Nachbarlandkreisen Zwickau und dem Erzgebirgskreis. „Umgekehrt verhielt es sich genauso“, sagt Kluge. Dass die Woche der offenen Unternehmen in allen drei Regionen zeitgleich liege, habe sich bewährt. Auch mit Schulen aus Nordsachsen (Mügeln), Meißen (Stauchitz und Nossen) sowie Leipzig (Böhlen) gab es in der Vergangenheit Kontakt.

Neu ist in diesem Jahr, dass sich Interessierte über das Karriereportal Mittelsachsen für die Veranstaltungen anmelden können. „Damit können die Unternehmen den Anmeldeprozess von Anfang an begleiten und selbstständig weitere Angebote oder zusätzliche Plätze einstellen, wenn Veranstaltungen ausgebucht sind“, erklärt Sprecherin Kluge.

www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de

zur Startseite