Montag wird der Weihnachtsmarkt getestet Der MDR kommt auf seiner Sachsentour nach Großenhain, fragt nach Familienfreundlichkeit.

Blick auf der Großenhainer Weihnachtsmarkt. © Klaus-Dieter Brühl

Am Montag ist der Großenhainer Weihnachtsmarkt dran in der MDR-Sachsen-Weihnachtstour. Morgenmoderator Silvio Zschage wird die Familienfreundlichkeit der kleinen Budenstadt bewerten lassen – kurz vor Schluss, denn am Dienstagabend endet der diesjährige Markt.

Schon viele Großenhainer sind gespannt, welchen Platz die Röderstadt unter den 30 MDR-Stationen einnehmen wird. Mit Gesamtnote 1,3 führt derzeit Görlitz in Sachen Familienfreundlichkeit. Auf dem zweiten Platz liegt Schwarzenberg mit Gesamtnote 1,4. Auf Rang drei folgt der Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Stallhof Dresden (Gesamtnote 1,5) in der aktuellen Bewertung.

Beurteilt werden Preis-Leistungs-Verhältnis, Unterhaltungswert, Service und Weihnachtsatmosphäre. Die Noten vergeben die Marktbesucher. Also liebe Großenhainer! Zeigt Eure Sympathie für die hiesige Budenstadt mit guter Bewertung. Wie der Markt konkret abgeschnitten hat, verrät Silvio Zschage am 20. Dezember im Frühprogramm des Sachsenradios.

