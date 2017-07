Montag Baustart an der Zille-Straße Autofahrer in Niederlößnitz und am Krankenhaus müssen jetzt noch einer Sperrstrecke ausweichen.

© Symbolfoto: dpa

Nach der Meißner Straße und der Kottenleite im Westen, der Kötzschenbrodaer Straße ganz im Osten, gibt es jetzt eine weitere größere Straßenbaustelle. Die Heinrich-Zille-Straße zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Hausnummer 20 soll im Zusammenhang mit der Erneuerung der Trinkwasserversorgung und des Kanalneubaus von Grund auf erneuert werden.

Die Bauarbeiten der Wasserversorgung (WSR) starten voraussichtlich am Montag, so die Stadt. Die restlichen Straßen-Bauarbeiten sollen am 3. Oktober beginnen, können aber auch schon eher erfolgen, je nach Baufortschritt. Bauende soll planmäßig im Dezember sein. Die Arbeiten bedingen eine Vollsperrung des Straßenabschnittes. Die Zufahrten zum Krankenhaus Elblandklinik bleiben gesichert.

Fußwege mit gelbem Pflaster

Die Ausschreibung für die Arbeiten erfolgte über die WSR GmbH mit einem Teillos zum Straßenbau. Im Auftrag der Stadt Radebeul werden folgende Leistungen ausgeführt: Aufbruch der vorhandenen Verkehrsflächenbefestigung, Ausbau der Verkehrsflächen von Grund auf neu, Erneuerung und Umbau der Straßenentwässerungsanlagen, Herstellen einer Asphaltbefestigung.

Fußwege sollen in gelbem Betonpflaster angelegt werden. Granitpflaster an den Straßenrändern wird ebenfalls verlegt. Auch die Schilder und Markierungen sollen wieder angebracht sein. Den Zuschlag für die umfangreichen Arbeiten erhielt die Firma Heinrich Lauber GmbH & Co KG aus Coswig.

Die Baukosten betragen rund 1,2 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 435 000 Euro, plus Planungskosten, auf die Stadt Radebeul. Der Antrag auf eine 75-prozentige Förderung wurde gestellt, heißt es von der Stadt.

