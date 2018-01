Monsterroller auf Dresdner Messe Der Trendsport erobert den Valtenberg bei Neukirch – Start ist im Mai.

Sven Sutter mit einem Monsterroller am Neukircher Georgenbad. © Archivfoto: Steffen Unger

Neukirch. Auf der Messe SachsenKrad vom 12. bis 14. Januar in Dresden sind die Investoren für Monsterrollerabfahrten in Neukirch mit von der Partie. „Wir nutzen die im Rahmen der Messe stattfindenden E-Bike-Tage, um für unsere touristischen Angebote zu werben“, sagte Thomas Luft, Chef des Unternehmens Monsterroller Oberlausitz. Neben den Abfahrten mit den robusten, dickbereiften Rollern vom Valtenberg gehört auch das Ausleihen von E-Bikes dazu. Eigens dafür wurde im Neukircher Georgenbad eine Station eingerichtet.

Der E-Bike-Service wird schon jetzt angeboten, Monsterroller fahren kann man ab Mai. Drei Abfahrtsstrecken wird es geben. Hinzu kommen spezielle Pakete, die Gruppen ab zehn Personen buchen können. Abfahrtsgutscheine werden schon verkauft. Zu haben sind sie in der Papeterie Darkow in Neukirch und in der Physiotherapie Thomas in Steinigtwolmsdorf. (SZ)

www.monsterroler-oberlausitz.de

