Monitor fliegt aus dem Fenster Zwei Rentner verhindern in Dittersbach einen größeren Brand durch schnelles Handeln.

Symbolfoto © SZ/Uwe Soeder

Bernstadt auf dem Eigen. Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Montagnachmittag im Ortsteil Dittersbach gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit.

Ursache für den Einsatz war ein Brand in einem Wohnhaus auf der Dorfstraße, welcher offenbar durch einen technischen Defekt eines Monitors ausgelöst wurde. Ein 79-Jähriger sowie die ein Jahr jüngere Bewohnerin konnten ein Ausweiten des Feuers und somit Schlimmeres verhindern, indem sie den Bildschirm aus dem Fenster warfen und den Brand selbst löschten.

In den Wohnräumen selbst entstand aufgrund der starken Verrußung Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die beiden Senioren brachte der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (szo)

zur Startseite