Monika Martin singt in Neukirch Für das Konzert im Mai 2017 läuft bereits der Vorverkauf. Die Sächsische Zeitung präsentiert die Veranstaltung.

Monika Martin während ihres Konzertes 2014 in Neukirch. Schon damals versprach sie, wieder einmal in der Oberlandgemeinde aufzutreten. © Regina Berger

Mehr als 1 000 Menschen finden in der Neukircher Kirche Platz. Am 13. Mai 2017 wird das Gotteshaus wohl voll besetzt sein. Dann gibt die Sängerin Monika Martin ein Konzert. Es ist ihr zweites in der Oberlandgemeinde. Fast auf den Tag genau nach drei Jahren kehrt der Fernsehstar mit der außergewöhnlichen, sanften Stimme in den Ort und zu seinen Fans in der Oberlausitz zurück. Im Mai 2014 hatte Monika Martin den Besuchern versprochen, wieder einmal ein Konzert in Neukirch zu geben. Die Frau aus dem österreichischen Graz hält Wort.

Die Konzertbesucher erleben die Künstlerin in einer ganz besonderen Atmosphäre mit gefühlvollen Liedern, angemessen und respektvoll für den heiligen Ort einer Kirche. Die vielen Facetten von Monika Martin zeigt ihr aktuelles Album mit dem Titelsong „Sehnsucht nach Liebe“. In dem von der Sächsischen Zeitung und der Kreissparkasse Bautzen präsentierten Konzert wird Monika Martin Titel ihrer neuen CD ebenso vorstellen wie ältere Songs.

Die Sängerin aus Graz kennt die Oberlausitz, zumindest Teile davon, sehr gut. Im Großharthauer „Kyffhäuser“ gehört sie zu dem Künstlerstamm, ist mehrfach im Jahr dort zu erleben. Auch in den Kirchen von Cunewalde und Leutersdorf begeisterte sie in der Vergangenheit schon ihr Publikum. Kirchenkonzerte, heißt es in ihrem Fanclub Ost, sind für Monika Martin immer etwas Besonderes. Der Akustik, aber auch der Atmosphäre wegen. Monika Martin, von der Konfession römisch-katholisch, verharre vor jedem ihrer Kirchenkonzerte vor dem Altar – auch in einer evangelischen Kirche, wie sie die Neukircher haben.

Schreibt ihre Texte selbst

Die österreichische Sängerin ist promovierte Kunsthistorikerin. Sie ist bekannt vor allem für die leisen Töne und inhaltsreiche Texte, von denen sie am meisten selbst schreibt. Ihr künstlerisches Schaffen ist oft prämiert worden - etwa mit der „Krone der Volksmusik“, der „Goldenen Stimmgabel“ und der Nominierung für den Echo, bei dem vor allem die Zahl der verkauften Tonträger ausschlaggebend ist.

Das Konzert am Sonnabend, 13. Mai, beginnt 15 Uhr. Karten zum Preis von 29,50 Euro verkauft die Sächsische Zeitung in ihrem Bautzener Treffpunkt, Lauengraben 18. Auch im Neukircher Pfarramt gibt es Karten. Die Plätze sind nicht nummeriert, so dass die Gäste freie Platzwahl haben. (szo)

