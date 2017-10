Mongolen in Bärenhecke Eine ausländische Delegation sahen sich Gerald Seiferts Bäckerei in Bärenhecke an.

Gerald Seifert, Vorstandschef der Bäckerei Bärenhecke, führte Unternehmer aus der Mongolei durch sein Unternehmen. Auch die Mühle wurde besichtigt. © Frank Baldauf

Erneut konnte Gerald Seifert, Vorstandschef der Bäckerei Bärenhecke, eine ausländische Delegation begrüßen. 23 Mongolen, darunter hauptsächlich Geschäftsführer mittelständischer Firmen, schauten sich Seiferts genossenschaftlich geführtes Unternehmen an. Der Vorstandschef erläuterte den Werdegang seiner Bäckerei, berichtet über Höhen und Tiefen sowie über die Produkte und die Herausforderungen. Zudem zeigte er den Asiaten die Produktionsstätten und die historische Mühle.

Die Mongolen nehmen an dem vierwöchigen Managerprogramm „Fit for partnership with Germany“ teil. Dieses wird vom Bundeswirtschaftsministerium finanziert und von der Dresdner Firma Gicon Intrabid betreut. Mit der Maßnahme möchte das Ministerium Führungskräfte aus verschiedenen Ländern auf Geschäftsanbahnungen und Wirtschaftskooperationen mit deutschen Unternehmen vorbereiten. (SZ/mb)

