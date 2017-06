Monarchs verpflichten neuen Abwehr-Hünen

Die Dresden Monarchs haben auf ihre Personalmisere reagiert. Nach der verletzungsbedingten Vertragsauflösung des US-Amerikaners Kweishi Brown (die SZ berichtete) ist nun Ersatz für den Abwehrrecken da – rechtzeitig vor Ablauf der Meldefrist am 30. Juni. Die Lücke in der Dresdner Passverteidigung bei dem Football-Erstligisten wird mit dem 24-jährigen Davyon McKinney von der University of Arkansas geschlossen. Der 1,85 Meter große und 97 Kilogramm schwere Defense Back spielte in seiner Collegezeit auf höchstem Niveau und gilt als vielseitig einsetzbar.

McKinney beeindruckte die Verantwortlichen der Dresden Monarchs insbesondere durch seine überdurchschnittlichen athletischen Werte und seine vielseitige Einsetzbarkeit. Am Mittwochmorgen landete der US-Boy bereits auf dem Flughafen in Dresden-Klotzsche und wird sich nun mit seinen neuen Teamkameraden in den kommenden Tagen intensiv auf das bevorstehende Ligaspiel bei den Berlin Rebels am Sonntag um 15 Uhr vorbereiten. (SZ)

