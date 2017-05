Monarchs stürmen nach vorn Die Footballer feiern ihren dritten deutlichen Sieg. Über die Konkurrenzfähigkeit der Sachsen sagt das freilich wenig aus.

So locker und leicht kann Football auch aussehen: Kweishi Brown (l.) stürmt ohne große Gegenwehr über das Feld. © Robert Michael

Kann man mal so machen. Drei Spiele, drei souverän erzielte Siege. Die Footballer der Dresden Monarchs legten damit einen perfekten Start in die neue Saison der German Football League hin. Den zwei Auftaktsiegen gegen Hildesheim ließen die Sachsen am Sonnabend im Heinz-Steyer-Stadion ein 55:17 (38:14) über die Berlin Adler folgen. Da könnten die Anhänger – am Samstag waren es 2 140 – auch schnell mal in eine Euphorie verfallen.

Die ist aber kaum angebracht. Zumindest vorerst nicht. Denn im Grunde genommen ist nur der Normalfall eingetreten. Die Dresdner haben ihr Auftaktprogramm, das hinter vorgehaltener Hand als erweiterte Vorbereitung gewertet wird, lediglich sauber abgespult. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger. Hildesheim und Berlin Adler gelten schon von der Zusammenstellung der Teams her nicht zu den Kontrahenten auf Augenhöhe. Schon das Gesamtklassement nach drei Spieltagen verdeutlicht das. Mit Braunschweig, Dresden, den Berlin Rebels und Kiel (je 6:0 Punkte) hat sich das favorisierte Quartett der Nordstaffel bereits herauskristallisiert. Danach kommt lange nichts – dann irgendwann die Berlin Adler (6./2:6) und Hildesheim (7./0:8). Eine extreme Zweiteilung der Liga. „So super ist das nicht“, sagt Thomas Stantke, Assistenztrainer der Monarchs, und meint damit die Darstellung nach außen. Richtige Spannung vermag da nicht aufzukommen.

Klub erwägt Einspruch gegen Sperre

„Die Frage vor der Partie gegen die Berlin Adler war für uns nicht, ob wir gewinnen, sondern wie“, verdeutlicht Stantke. Über das Wie sind die Sieger nicht sonderlich begeistert. Mit eigenen Fehlern machten sie die Gäste unnötig stark. „Vielleicht waren einige etwas zu aufgeregt im Laufe des Spiels. Die zehn Punkte, die die Berliner im zweiten Viertel hintereinander erzielten, waren jedenfalls völlig unnötig“, erklärte der 41-Jährige.

Zu allem Überfluss wurde im selben Spielabschnitt auch noch Abwehrchef Marc Millan wegen vermeintlich unsportlichen Verhaltens vom Spiel ausgeschlossen. „Er soll einen wehrlosen gegnerischen Spieler attackiert haben“, sagte Stantke. Bestätigt sich dies, wäre Millan auch für das nächste Spiel beim deutschen Meister Braunschweig automatisch gesperrt. „Nach Ansicht des Videos sind wir aber zu der Ansicht gelangt, dass diese Strafe nicht gerechtfertigt war“, betont Stantke. Am Montag will die Vereinsspitze darüber entscheiden, ob sie offiziell Einspruch gegen die Sperre einlegt.

Millans Einsatz am kommenden Samstag in Braunschweig wäre wichtig. „Denn jetzt geht die Saison eigentlich erst richtig los. Das Spitzenquartett hat die leichteren Spiele hinter sich“, erklärt der Assistent von Cheftrainer John Leijten. Nun wird in Duellen gegeneinander ein aussagekräftigeres Tabellenbild erarbeitet. In den nächsten vier Wochen treffen die Dresdner auf Braunschweig, Kiel und auch auf die Berlin Rebels. „Vielleicht“, so vermutet Dresdens Wide Receiver Mike Schallo, „war es ganz gut so, dass es jetzt gegen Berlin nicht so einfach ging. In Braunschweig müssen wir kämpfen“, erklärte der Mann, dem an seinem 24. Geburtstag am Sonnabend gleich zwei Touchdowns gelangen.

Zumindest in der Angriffsarbeit wähnen sich die Dresdner bereits gut auf das Spitzenspiel vorbereitet. „Unsere Offense rollt“, ist sich Thomas Stantke sicher. Wichtiger wird jedoch sein, ob auch die Abwehr noch stabiler wird – und weniger Fehler macht. „Wir müssen unsere Lehren aus dem Spiel gegen Berlin ziehen“, sagt der Monarchs-Abwehrrecke Paul Seemann. „Gegen die Berlin Adler, die personell derzeit nur mittelmäßig aufgestellt sind, kann man nur schlecht aussehen“, sagt er. Das sollte in einer Woche anders werden.

