Mogelpackung Breitbandausbau?

Weißwasser. Gleich mehrere Kilometer Glasfaserkabel für schnelleres Internet will die Deutsche Telekom in Weißwasser noch in 2018 verlegen. Bereits zwölf Monate nach Baustart könnten Anwohner schnellere Verbindungen buchen. Das erklärt Sprecher Markus Jodel auf TAGEBLATT-Nachfrage. Beim Bau werde auf das Verfahren „Fiber to the Curb“ (FTTC) gesetzt. Das bedeutet, die Glasfaserleitung endet an einem grauen, unscheinbaren Verteilerkasten an Bürgersteigen. Die „letzte Meile“ zu den Häusern soll dann mit den vorhandenen Kupferkabeln bewältigt werden. „Es gibt eine bestehende Infrastruktur, die aus unserer Sicht auch genutzt werden sollte“, erklärt der Sprecher. Schließlich müsste sonst für die „letzte Meile“ mit jedem Hauseigentümer und Mieter separat gesprochen werden. „Wir müssen auf Wirtschaftlichkeit achten und als privates Unternehmen machen wir das auch“, unterstreicht Markus Jodel. Die genauen Ausbaustandorte wurden indes noch nicht bekannt.

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) hatte die Telekom-Vorgehensweise bereits 2017 kritisiert, hoffte, dass man auf „Fiber to the home“ (FTTH) setzt, bei dem Glasfaser bis ins Haus gelegt wird – über diese Technologie verfügen die beiden großen Wohnungsbauunternehmen in Weißwasser bereits. „Wir haben in dieser Sache als Lausitzrunde mit dem Ministerium in Dresden gesprochen“, erklärte Pötzsch jüngst während der Ratssitzung. Allerdings habe die Telekom für die Bereiche, in denen nun ausgebaut werden soll, Konzessionsrechte, weshalb der Einfluss des Landkreises, unter dessen Führung der Netzausbau in Weißwasser erfolgt, als eher gering einzuschätzen ist. Mit der Zusage von Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU), die notwendigen Eigenmittel für den Netzausbau vonseiten des Freistaates anteilig zu finanzieren, spart Weißwasser immerhin 300000 Euro. Drei Millionen Euro soll der Netzausbau kosten, teilt die Stadtverwaltung mit.

In Sozialen Netzwerken wird bereits seit Wochen heftig über den Breitbandausbau in Weißwasser debattiert. Der kommt vielen Nutzern nämlich zu langsam. Kritisiert wird zudem die Nutzung der bestehenden Kupferleitungen. Die führten nämlich dazu, dass nicht die volle Netzgeschwindigkeit anliegt, die Glasfaser eigentlich ermöglicht. Die Telekom hält dagegen, dass die Technologie immer weiter voranschreitet und mittels „Vectoring“ auch eine schnellere Download- und Upload-Geschwindigkeit möglich sei. Darüber hinaus habe jeder die Option, das Telekommunikationsunternehmen frei zu wählen oder aber eine Glasfaserleitung auf eigene Kosten in sein Haus legen zu lassen. In jedem Falle, so die Telekom, laufe das Netz nach dem Ausbau schneller als bisher.

