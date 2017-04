Möwen in der Mulde auf Beutezug Silbermöwen werden immer häufiger an Flüssen, Seen und Teichen im Binnenland beobachtet. Auch in Leisnig.

Eine Silbermöwe auf erfolgreichem Beutezug hat Naturschutzbeauftragter Siegfried Reimer in der Mulde in Höhe Paudritzsch beobachtet – und fotografiert. © Siegfried Reimer

Wenn Siegried Reimer unterwegs ist, dann hat der Naturschutzbeauftragte des Landkreises Mittelsachsen auf jeden Fall seine Kamera dabei. Nur so kann er beweisen, was ihm über den Weg geflogen, oder gekrochen ist, welche Besonderheiten er beobachtet hat. So legt der Döbelner jetzt Fotos einer Silbermöwe vor. Die hat Reimer allerdings nicht an der Ostsee oder irgendeinem anderen großen Gewässer entdeckt, sondern vor einiger Zeit an der Freiberger Mulde in Höhe von Paudritzsch. „Einer Silbermöwe gelang es nach vielen Fehlversuchen, aus der Mulde einen kapitalen Fisch zu erbeuten, welchen sie dann ein paar 100 Meter flussaufwärts bei Klosterbuch auf einer kleinen Schotterinsel verspeiste“, beschreibt Siegfried Reimer sein Erlebnis. Als Fachmann liefert er zu dieser Sichtung gleich noch ein paar wissenswerte Details dazu: Silbermöwen werden immer häufiger an Flüssen, Seen und Teichen im Binnenland in kleinen Gruppen oder als Nahrung suchende Einzelgänger beobachtet. Meist sind es Jungvögel. Da Silbermöwen viele Farbvarianten in ihren Federkleidern haben, sind sie nicht immer einfach zu bestimmen. (DA)

