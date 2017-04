Möhren für den Osterhasen Die Mitglieder von „Jugend aktiv Harthe“ stimmen über das schönste Holzei ab. Das nächste Projekt wird auch schon geplant.

Die Entdeckergruppe des Harthaer Kinderhauses übergab dem Osterhasen von Jugend aktiv Harthe ihr gestaltetes Osterei. © Dietmar Thomas

Damit der Osterhase auch genügend Kraft hat, die großen Holzeier aufzustellen, haben im die Mädchen und Jungen des Kinderhauses Möhren mitgebracht. Nicht nur darüber hat sich der Hase gefreut. Alle vier Kindergärten der Stadt beteiligten sich wieder an der Aktion des Vereins „Jugend aktiv Harthe“. Diesmal wurde ihnen ein etwa 1,20 Meter großes Holzei zur Verfügung gestellt. Das sollten die Kinder gestalten. Herausgekommen sind kleine Kunstwerke, die bis zum Dienstag im Stadtpark bewundert werden können. Welche Einrichtung am kreativsten war, entscheiden die Vereinsmitglieder bei einer Abstimmung auf Facebook. „Doch eigentlich geht es gar nicht um den Sieg, sondern um die Vorfreude der Kinder auf Ostern und das Schmücken des Stadtparkes. Der ist nun ein kleines Osterparadies“, sagte Vereinschef Ronny Walter. Seit fünf Jahren schlüpft er in die Rolle des Osterhasen. Damit die Mädchen und Jungen vor dem Aufhängen der etwa 200 Eier so richtig fit sind, gibt es zur Einstimmung einen Ostertanz. Der Hase bedankt sich für die Unterstützung bei den Kindern mit Süßigkeiten, die sie suchen müssen. „Die ersten Leute haben sich schon die Eier angesehen. Wir wünschen uns, dass noch mehr die kleinen und großen Kunstwerke betrachten“, so Ronny Walter.

Nächstes Projekt des Vereins „Jugend aktiv Harthe“ ist der Crosslauf am 6. Mai im Stadtwäldchen. Und damit nicht immer die Organisation in den Händen der älteren Jugendlichen liegt, gibt es jetzt eine Jugendbrigade, der Schüler der siebten Klasse angehören. (DA/je)

