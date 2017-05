Mögliche Beitragserhöhung für Schulbusse umstritten Der Kreishaushalt für dieses Jahr steht. Der Freistaat beobachtet den Kreis nun aber strenger. Was die Kreisräte dazu sagen.

Möglicherweise erhöht der Landkreis ab dem Schuljahr 2018/19 die Elternbeiträge für die SchülerMonatskarten. So könnte der Kreis bis 2021 fast drei Millionen Euro sparen. © dpa

Ende vergangener Woche kam der Brief des Freistaats, in dem er den diesjährigen Finanzplan des Landkreises bestätigt. Das Land verbindet mit seiner Freigabe aber neue Auflagen. Die wichtigste ist, dass die Kreisverwaltung eine zentrale Kontrollstelle einrichten soll, die die Sparmaßnahmen des Kreises überwacht. Und nicht nur das: Jedes halbe Jahr soll sie der Landesdirektion darüber Bericht erstatten. „Das ist wichtig, damit wir gegebenenfalls als Fachaufsicht eingreifen können“, sagt Ingolf Ulrich von der Landesdirektion.

Im April hatten sich die Kreisräte auf ein Haushaltskonzept geeinigt. Es umfasst die Jahre 2017 bis 2021 und weist Sparpotenziale von mehr als 20 Millionen Euro aus. Allein elf Millionen Euro davon sollen im Jugendamt eingespart werden.

Drei weitere Millionen könnte der Landkreis sparen, wenn er die Beiträge erhöht, die die Eltern zu den Fahrtkosten ihrer Kinder beisteuern. Der Eigenanteil an der Monatskarte würde sich dann von aktuell 15,65 Euro auf etwa 23,63 Euro erhöhen. Dieser Vorschlag ist bei den Kreisräten umstritten. Das sind ihre Reaktionen auf den Finanz-Bescheid aus Dresden:

Für Sebnitz’ Oberbürgermeister Mike Ruckh, CDU-Fraktionschef im Kreistag, zeigt der Bescheid, wie wichtig es ist, dass Verwaltung und Kreistag die Konsolidierungsbeschlüsse auch tatsächlich umsetzen. „Sollten wir da gut vorankommen, sehe ich eine Erhöhung der Schülerbeförderungskosten nur im Rahmen einer Anpassung bestenfalls auf den Landesdurchschnitt“, so Ruckh. Er findet, dass sich der Freistaat an den Kosten für Busse, Bahnen und Fähren viel stärker beteiligen solle.

Die Linken-Landtagsabgeordnete Verena Meiwald, im Kreistag Chefin der Linke-Fraktion, kritisiert, dass der Haushalt eng auf Kante genäht ist und kaum Spielraum für die kommunale Selbstverwaltung zulässt. Ihre Fraktion setze sich weiterhin dafür ein, dass die Sparmaßnahmen Familien, Vereine und freie Träger nicht so hart treffen. „Bereits in der Beratung zum Haushalt haben wir klar erklärt, dass eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Schülerbeförderung mit uns nicht zu machen ist.“

Auch Ralf Wätzig von der SPD/Grüne-Fraktion ist gegen höhere Beiträge. Er erwartet, dass der Landkreis bald seine Vermögensschätzung präsentiert. „Nur so bekommen wir endlich ein genaues Bild von der Finanzsituation im Landkreis“, sagt er.

Der Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse, Fraktionschef der Freien Wähler, ist froh, dass der Haushalt nun bestätigt ist. „Viele Einzelmaßnahmen des Haushaltskonzeptes müssen wir aber noch hinterfragen“, so Fröse. Seine Fraktion schließt eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Schülerbeförderung im Vorfeld nicht aus. „Wenn wir diese Beiträge aber nicht erhöhen, müssen wir das Geld an anderer Stelle einsparen“, so Fröse.

Anders sieht das Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich, der im Kreistag Chef der FDP-Fraktion ist. Er kritisiert die Forderung des Freistaats, dass der Landkreis, wenn er bestimmte Sparmaßnahmen nicht erreichen kann, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zulasten des Landkreises und somit der Bürger festlegen soll. „Das geht weit an der Realität vorbei“, so Steglich. „Man kann bei ständig steigenden Ausgaben der Landkreise nicht nur Konsolidierungsmaßnahmen einfordern.“ Stattdessen solle der Freistaat überlegen, warum manche Landkreise mit ihren Aufgaben überfordert seien. „Sachsen soll prüfen, ob die jetzige Finanzierung der Landkreise noch ausreicht, um deren Aufgaben zu erfüllen und zudem den Landkreisen noch Gestaltungsspielräume zu ermöglichen.“

zur Startseite