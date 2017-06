Mögen Sie’s heiß? Schon vorm kalendarischen Anfang schickt der Sommer Hitze. Viele freut’s, aber manche haben zu kämpfen.

Der Hitze zum Trotz: Im Eisgarten der kleinen Konditorei Katrin Wander in Bannewitz genießen Petra und Renate ihr Eis. © Karl-Ludwig Oberthür

Am Mittwoch ist laut Kalender der offizielle Startschuss für den Sommer gefallen. Dabei lässt das heiße Wetter die Region schon ein paar Tage schwitzen. Abkühlung ist auch am Wochenende nicht in Sicht. Für die kommenden Tage verspricht der deutsche Wetterdienst Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Wer sind die Gewinner und Verlierer der Hitze?

Forst: Schädlinge auf dem Vormarsch

Im Forstbezirk Bärenfels herrscht bereits Mitte Juni Waldbrandwarnstufe drei auf einer Skala, die von eins bis fünf reicht. Sollte es nicht bald kräftig regnen, rechnen die Förster schon in den nächsten Tagen sogar mit Warnstufe vier. Noch halten das viele Bäume aus, sagt Kristina Funke, Sprecherin des Forstbezirkes Bärenfels: „Die Wasserversorgung des Bodens ist für die Waldbestände noch nicht als problematisch einzustufen.“ Allerdings fürchten die Förster um die im Frühjahr gepflanzten jungen Bäumchen. Inwieweit es hier zu Ausfällen komme, sei aber erst in einigen Monaten zu beurteilen, so Funke. Momentan haben die Förster noch ganz andere Sorgen. Die Trockenheit begünstigt den Vormarsch von Schädlingen wie Borkenkäfer oder Läusen. Denn die Bäume, die aufgrund der Wasserknappheit und Hitze ohnehin schon unter Stress stehen, haben nun weniger Abwehrkräfte gegen das Ungeziefer.

Freibäder: Ansturm aufs kühle Nass

Den Freibädern spielt die Hitze dagegen Bares in die Kassen. Im Erlebnisbad in Dorfhain hat man alles für Badenixen herausgeputzt. Angenehme 25 Grad Celsius Wassertemperatur misst die Anzeige – Tendenz steigend. „Es erfrischt, aber man friert nicht und das nehmen die Badenden gern an“, sagt Schwimmmeister Jürgen Fischer. Der Spitzenwert für die aktuelle Saison waren 600 Besucher an einem Tag. Eine Zahl, die bald geknackt werden könnte. Denn auch für die nächsten Tage wird Badewetter prophezeit. Wer auch ohne Sonne schwitzen will, geht in die Sauna oder ins Fitnessstudio. Wie die Verantwortlichen im Freizeitzentrum Hains mitteilten, habe man zwar im Moment keine Höchstbelegung, hartgesottene Sauna- und Fitnessfans würden allerdings nach wie vor regelmäßig vorbei kommen.

Obstbau: Landwirte hoffen auf Regen

Für die Obsternte werden Hitze und Trockenheit zum Problem. „Wir brauchen dringend Regen“, sagt Lars Folde von Gut Pesterwitz. Die anhaltend hohen Temperaturen lassen die Erdbeeren auf den Feldern ungewöhnlich schnell reif werden. „Wir müssen die Früchte jetzt zügig abernten, sonst werden sie durch die Hitze zerstört“, sagt Folde. Trotz Bewässerung ist dieses Jahr wohl mit einem vorzeitigen Ende der Erdbeersaison, noch im Juni, zu rechnen.

Eisdiele: Stress hinter der Theke

Für Eisverkäufer hat die Hochsaison begonnen. „Im Moment herrscht bei uns jeden Tag ziemlicher Stress“, sagt Danny Richter vom Team der Eispinguine, das unter anderem die Eisdiele in Freital betreibt. Zu heiß darf es aber auch nicht werden. Katrin Wander von der Kleinen Konditorei in Bannewitz sagt: „Es ist mehr los. Vor allem Schulkinder kommen wegen der baldigen Sommerferien vermehrt. Aber wenn zu hohe Temperaturen herrschen, bleiben die Leute lieber zu Hause.“ Im Café mit Eisgarten wird neben hausgemachter Torte auch Eis zum Genießen angeboten.

Klinikum: Ältere klagen über Hitze

Nicht jeder steckt die Hitze gut weg. Vor allem älteren Menschen machen die Temperaturen zu schaffen. Das zeigen die Patientenzahlen im Freitaler Klinikum. „Aktuell kommen vermehrt Patienten mit Hitzeerscheinungen ins Krankenhaus. Einige wurden stationär aufgenommen“, sagt Sprecherin Heike Klameth. Die Ärzte empfehlen, viel zu trinken und an den Sonnenschutz zu denken, um Sonnenstiche oder Hitzeschläge zu vermeiden.

