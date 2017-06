Mögen Sie’s heiß? Schon vorm kalendarischen Anfang schickt der Sommer Hitze. Viele freut’s, aber manche haben zu kämpfen.

Bei 30 Grad ist Wasser immer eine gute Idee: Jack Russell Terrier Meilo kühlt sich im Natursee Pirna-Copitz ab. © Marko Förster

Der Sommer ist dieses Jahr ein Frühstarter. Kalendarisch beginnt er heute, doch schon seit Sonntag läuft er zur Hochform auf. Es soll zwar zunächst wieder ein klein wenig kühler werden, aber um die 25 Grad sind immer noch sommerlich. Am Donnerstag soll es örtlich gewittern. Die Freunde des Sommers jubeln bei diesen Temperaturen. Die, die es nicht so mit der Hitze haben, trösten sich: Jetzt werden die Tage schon wieder kürzer.

Sonnenwendfeuer trotz Waldbrand-Warnstufe 3

Aufgrund der Hitze gilt auf der Skala von 1 bis 5 im Landkreis aktuell die Waldbrandwarnstufe 3. Anke Findeisen vom Sachsenforst, Forstbezirk Neustadt, bittet alle Waldbesucher um korrektes Verhalten. Dazu gehört, dass Rauchen und offenes Feuer generell im Wald untersagt sind. Nicht ganz so streng wird das bei den Sonnenwendfeuern gesehen, die für das Wochenende angekündigt sind. „Die Genehmigungen zum Abbrennen eines Lagerfeuers erhalten ohnehin Auflagen, die Brandgefahren ausschließen sollen“, sagt Heidenaus Ordnungsamtsleiter Torsten Walter. Er hat deshalb derzeit noch keinen Grund, die Feuer zu untersagen oder mit Auflagen einzuschränken. In Wehlen ist das auch kein Problem. Dort wird am Sonnabend das Feuer an der Elbe entzündet. Da dieses von der Feuerwehr überwacht wird, geht man auch hier von keiner Gefahr aus.

Für die Wälder gilt: Zufahrten sind unbedingt freizuhalten, damit Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge jederzeit ungehindert in den Wald fahren können. Feuerwachtürme gibt es im Landkreis nicht. Wer einen Brand entdeckt, sollte schnellstmöglich die 112 wählen.

Klinikum Pirna hat mehr zu tun

Die hohen Temperaturen machen vielen Menschen zu schaffen. Das merkt auch das Klinikum Pirna. Aktuell kommen vermehrt Patienten mit Hitzefolgen ins Krankenhaus. Das betrifft vor allem Ältere. Einige wurden stationär aufgenommen, sagt Veit-Peter Veith, Facharzt für Innere Medizin am Helios Klinikum Pirna und Arzt in der allgemeinmedizinischen Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums. Um einen Sonnenstich und Hitzschlag zu vermeiden, sollte man sich nicht körperlich schwer betätigen bzw. seine Aktivitäten gut planen, rät er. Trinken ist bei solchen Temperaturen das A und O, gerade wenn man aktiv unterwegs ist. Bei der Auswahl der Getränke kann auch auf Saftschorle oder Sportgetränke zurückgegriffen werden, denn beim Schwitzen verliert der Körper nicht nur Wasser, sondern auch Natrium. Fehlt das, kann es zu Schwindel- oder Benommenheitsgefühlen kommen.

Elbfähren der OVPS haben bisher genug Wasser unterm Kiel

Die neun Fähren der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz fahren trotz niedrigen Pegels ohne Einschränkung, sagt Peter Petters von der Gesellschaft. Dabei ist der Pegel in Pirna in den vergangenen sieben Tagen von 114 auf 109 Zentimeter gefallen. Ab 108 Zentimeter wird von Niedrigwasser gesprochen. „Das heißt aber nicht automatisch, dass die Fähren nicht mehr fahren. In den vergangenen Jahren gab es wegen Niedrigwassers keine Ausfälle unserer Elbfähren“, sagt Petters. Auch die von der Kurortentwicklungsgesellschaft Rathen betriebene Gierseilfähre ist ohne Einschränkung in Betrieb.

Grundschüler freuen sich über Hitzefrei

Die Mädchen und Jungen der Lessing-Grundschule in Pirna hatten am Dienstag nur bis zur vierten Stunde Unterricht. „Die Räume haben sich stark aufgeheizt, sodass regulärer Unterricht schlecht möglich ist“, sagt Schulleiter Lutz Reinhold. Lehrer und Hort sichern die Betreuung der Kinder.

Am Heidenauer Gymnasium fällt Hitzefrei aus – weil ohnehin so kurz vor den Ferien ein Sonderplan gilt. Demzufolge finden unter anderem Exkursionen, Wanderungen und Projekte statt. Sollte die Hitze zum Beispiel bei Wanderungen zum Problem werden, werden sie verkürzt, abgebrochen oder gar nicht erst begonnen, sagt Schulleiter Frank Clausnitzer. (SZ/sab, nr, hui)

zur Startseite