Möbelwerk spendet für Tafel Zum Jubiläum der Nieskyer Firma kam das Geld zusammen. Deren Chef ist erschüttert, dass unter den Bedürftigen jetzt immer mehr Rentner sind.

Mario Gebel und Katharina Meißner packen das Gemüse portionsgerecht ab, bevor gegen Mittag das Fahrzeug der Tafel die nächste Lieferung bringt. © jens trenkler

Portionsgerecht schneiden Mario Gebel und Katharina Meißner Gemüse zu und verpacken es. Die Frühschicht in der Außenstelle Niesky der Oberlausitzer Tafel hat alle Hände voll zu tun, damit die Spätschicht am Nachmittag die Lebensmittel ausgeben kann. Dass die Sachen möglichst frisch sind, darüber freuen sich viele Bedürftige. Gestern aber hatten die Mitarbeiter der Tafel selbst besonderen Grund zur Freude. Bernd Volker, Geschäftsführer des Möbelwerks Niesky, überbrachte einen symbolischen Scheck über 1000 Euro.

Das Geld kommt nach den Worten von Tafel-Vorstand Frank Grübe sehr gelegen. Der Verein möchte sich von einem alten Kühlregal trennen. Es verbraucht zu viel Strom und ist sehr laut. 1700 Euro wird ein neues Regal kosten. Gebrauchte Geräte gebe es sicher preiswerter, aber dem Verein kommt es auf die Energieeinsparung an. Jeden Monat zahlt die Außenstelle Niesky allein 400 Euro für Strom. Deswegen sollen nach und nach auch andere Kühlgeräte, zumeist Geschenke älteren Baujahrs, ersetzt werden. Das neue Kühlregal soll vor Weihnachten stehen. Für den Abtransport des alten bot Bernd Volker Unterstützung aus dem Fuhrpark des Möbelwerks an.

Rund 9 000 Bedürftige sind bei der Oberlausitzer Tafel zwischen Niesky und Zittau registriert. Zwei Drittel kommen regelmäßig. In Niesky sind es bis zu 60 Leute am Tag, von denen die meisten mit Lebensmitteln der Tafel einen Haushalt mit mehreren Personen versorgen. Zwar habe die Zahl der Kunden abgenommen, die Hartz- IV-Empfänger sind, dafür steige die der Rentner und der Alleinstehenden mit Kindern. Auch die Flüchtlingsproblematik habe man zu spüren bekommen, so Frank Grübe. Einige, die jetzt als Rentner da sind, seien schon vorher als ALG-II-Empfänger auf die Hilfe der Tafel angewiesen gewesen. Es gebe aber auch neue Gesichter. Etlichen sei das unangenehm. Sie kommen, weil der Eingang zur Tafel in Niesky nicht für jedermann einsehbar ist. „Dass Menschen nach 40 Jahren Arbeit sich nicht selbst versorgen können, das hat mich erschüttert. Da ist die Politik gefordert“, erklärt Bernd Volker.

Die Außenstelle Niesky hat 24 Mitarbeiter, davon zehn in einer MAE-Maßnahme, so Leiterin Claudia Kreibich. Mit zwei Fahrzeugen werden täglich in Niesky, Boxberg und Umgebung Lebensmittel eingesammelt. In Supermärkten, bei Bäckern und in anderen Geschäften. Zunehmend bringen Privatpersonen Obst und Gemüse aus ihren Gärten vorbei. Eine schlechte Ernte wirke sich somit auch auf die Tafel aus. Ohnehin sei das Angebot an Obst und Gemüse im Winter geringer, das versuche man mit Konserven auszugleichen, sagt Claudia Kreibich. Alles wird genau protokolliert, um Herkunft und Verbleib nachweisen zu können. Die Tafel sei ein Lebensmittelbetrieb und habe sich an eine Vielzahl von Vorschriften und hygienischen Standards zu halten, so Frank Grübe. Andere Vereine könnten Ausgaben notfalls verschieben. Bei den Tafeln sei das schwer möglich. Fahrzeuge und Kühlgeräte müssten laufen, Verpackungsmaterial gekauft werden.

Zum 25-jährigen Bestehen hatte das Möbelwerk Niesky im September Gäste und Geschäftspartner um Spenden gebeten, die Summe dann verdoppelt. Von den 3600 Euro werden neben der Tafel in Niesky auch die Jugendhilfe Oberlausitz sowie die Schulfördervereine von Gymnasium und Oberschule Niesky unterstützt.

