Möbelverkauf statt kleiner Firmen Baut Porta wirklich in Heidenau, wo geht das bisher ansässige Gewerbe hin? Das ist nicht die einzige Frage.

Diese Fläche an der S 172 in Heidenau ist verkauft. Das ist bisher der einzige bestätigte Fakt. © Marko Förster

Noch ist es ungewiss, doch die Meinungen gehen schon auseinander. Das große Einrichtungshaus Porta soll an der S 172 in Heidenau eine riesige Fläche gekauft haben. Eine Fläche, auf der einige kleine Firmen ansässig sind. Die fragen, was mit ihnen wird. Stadtrat Norbert Bläsner (FDP) will sich der Sorgen der kleinen Gewerbetreibenden annehmen. „Ich werde bei der Stadt nachfragen, ob es geeignete Flächen bzw. Gebäude als Ausweiche gibt.“ Ein Betroffener hat schon eine Idee, und zwar für Porta: Warum ist der Möbelriese nicht in das fast leere interkommunale Gewerbegebiet an der Stadtgrenze zu Dresden gezogen?

Auf der anderen Seite ist eben die jetzt verkaufte Fläche – das bestätigt der Eigentümer – derzeit nicht gerade ein Schmuckstück. Ein Möbelhaus würde dem Charakter der Straße zwischen Heidenau und Pirna entsprechen: Hier stehen bereits drei Möbelhäuser und der Real. Der frühere Praktiker-Baumarkt ist nach zwischenzeitlicher Nutzung als Flüchtlingsunterkunft und Katastrophenschutzlager inzwischen an das Heidenauer Möbelwerk verkauft.

Wann, wie und ob die Pläne an der S 172 überhaupt aufgehen, ist offen. Zwar gibt es bereits Gespräche mit der Stadt Heidenau, doch für die Genehmigung eines solchen großen Vorhabens sind unter anderem auch die Nachbarkommunen zu fragen. In Dresden scheiterte Porta mit seinem Vorhaben. Porta selbst äußert sich nach wie vor nicht. (SZ/sab)

