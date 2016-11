Möbelspenden gesucht

Coswig. Im sozialen Laden „Aufgemöbelt“ auf der Dresdner Straße 136 in Coswig suchen gebrauchte Möbel und Haushaltswaren neue Besitzer. Die Möbel werden von Bürgern aus Coswig und Umgebung gespendet. Die Mitarbeiter nehmen diese entgegen, reinigen die Gegenstände und führen bei Bedarf auch kleinere Reparaturen durch. Für kleines Geld können dann im „Aufgemöbelt“ die gut erhaltenen Möbel nebst Geschirr, Haushaltsgeräten und Elektronik erworben werden. Auch in der Vorweihnachtszeit werden Möbelspenden gesucht. Die Möbel dürfen allerdings keine Flecken, Risse oder Löcher und größere Kratzer haben. Auch sollte die Funktionstüchtigkeit gewährleistet sein. Weiterhin ist wichtig, dass die Möbel noch modern sind. Nicht angenommen werden Möbel, die vor 1990 gebaut wurden, rustikale Stücke und Polstermöbel mit Holzeinfassung. Matratzen werden generell nur im einwandfreien Zustand genommen. Die Besichtigung von Möbelspenden, die Abholung und die Anlieferung erfolgen zu den vereinbarten Terminen. Aufgrund vieler Nachfragen im Weihnachtsgeschäft kann es durchaus zu Engpässen in der Abholung oder Anlieferung kommen.

„Aufgemöbelt“ ist montags und mittwochs von 13 bis 17 Uhr, sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. In der Adventszeit erwartet die Besucher auch ein kleiner Weihnachtsmarkt mit einem ausgewählten Weihnachtssortiment des sozialen Ladens.

Alle Einnahmen dienen dem Erhalt dieses Ladens oder kommen sozialen Projekten in Coswig zugute. Die Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich oder auf geringfügiger Basis. (SZ)

Kontakt: 03523 701517 oder unter

E-Mail: aufgemoebelt@juco-coswig.de

