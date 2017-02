Möbellager wieder täglich offen Bis Ende Januar hatte die soziale Einrichtung nur dreimal in der Woche geöffnet. Nun gibt der Betreiber neue Zeiten bekannt.

Nicht mehr benötigte Möbel werden durch die Mitarbeiter gesichtet und bei Bedarf auch abgeholt, um sie an bedürftige Bürger abzugeben. © Sopro Meißen

Das seit Jahresanfang wegen Krankheit nur an drei Tagen geöffnete soziale Möbellager am Kynastweg hat vorerst bis Ende März wieder täglich geöffnet. Die neuen Zeiten lauten laut dem Betreiber – der Stiftung Soziale Projekte Meißen: Montag, von 9 bis 15 Uhr, Dienstag von 9 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 15 Uhr, Donnerstag von 9 bis 15 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr. Telefonisch ist das Möbellager an allen Tagen erreichbar. Termine zur Möbelabholung können demzufolge jederzeit telefonisch unter 03521 458608 vereinbart werden.

Das soziale Möbellager ist ein Beschäftigungsobjekt für Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Schwervermittelbare. Nicht mehr benötigte Möbel werden durch die Mitarbeiter gesichtet und bei Bedarf auch abgeholt, um sie an bedürftige Bürger abzugeben.

Die Abholung erfolgt kostenlos. Durch die Tätigkeit der Mitarbeiter werden größere Mengen Müll vermieden und damit auch ein Beitrag für die Umwelt geleistet. Benötigt werden im sozialen Möbellager besonders Küchen, Elektroherde, Kühlschränke, Waschmaschinen, Polstermöbel, Schrankwände und Kleinmöbel. (SZ/mhe)

