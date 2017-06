Möbelhaus schenkt Trainingsanzüge Der Porta-Markt in Görlitz hat Sportkleidung verlost. In Kodersdorf, Rietschen und Großschönau ist die Freude groß.

Ein neues Outfit für den Kodersdorfer Tischtennisnachwuchs. © PR

Region. Jugendmannschaften aus der Region konnten Trainingsanzüge gewinnen, wenn sie sich an einem Gewinnspiel des Porta Einrichtungshauses in Görlitz beteiligten. Anfang März wurde der Aufruf gestartet, jetzt wurden die Gewinner bekannt gegeben.

Freuen konnten sich demnach die Tischtennisspieler des SV Aufbau Kodersdorf, die Rietschener Hans-Fallada-Schule und der TSV Großschönau. Die vom Los ausgewählten Vereine konnten „ganz nach Geschmack ihre Trainingsanzüge aus sechs verschiedenen Farben auswählen“, heißt es in einer Mitteilung des Porta-Einrichtungshauses Görlitz.

In die Verlosung konnte man kommen, indem man eine Gewinnspielkarte in eine Glücksbox im Görlitzer Möbelmarkt warf. Es sei bei der Aktion darum gegangen, junge Sportler zu unterstützen“, erklärte die Hausleiterin, Isolde Mudra. „Der Mannschaftssport ist für Jugendliche eine super Möglichkeit, sich sportlichen Herausforderungen zu stellen. Doch oft mangelt es den Vereinen am nötigen Geld, um die Mannschaften adäquat auszustatten, betonte sie.

Die Gewinner-Vereine bekamen von Isolde Mudra je zwölf Anzüge der Marke Jako überreicht. (SZ)

