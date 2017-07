Möbeldiebe im Seniorenheim

Motorradfahrer verletzt Kamenz. Auf der Staatsstraße 94 in Kamenz-Jesau hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Renault war mit einem Motorrad zusammengestoßen. Offenbar hatte der 19-jährige Autofahrer den Biker (73) nicht rechtzeitig bemerkt. Der Rentner erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen.

Zu schnell unterwegs Uhyst. Der Fahrer eines in Polen zugelassenen VW Bulli hatte es am Mittwochmittag auf der A 4 bei Salzenforst sehr eilig. Obwohl der VW bauartbedingt maximal Tempo 80 fahren durfte, raste der Fahrer mit 120 Stundenkilometern über die Autobahn. Bei Uhyst stoppten Polizisten den Bulli. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld von 70 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Auto in Flammen Bischofswerda. In der Nacht zu Donnerstag ist in Bischofswerda ein Auto in Brand geraten. Der Audi parkte an der Karl-Liebknecht-Straße. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist ungeklärt. Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise: 03581 468100

Gartenmöbel gestohlen Kamenz. Auf Gartenmöbel hatten es Diebe jetzt an der Kamenzer Weißmantelstraße abgesehen.Von der Terrasse eines Seniorenheims stahlen sie zwei Tische, zwei Stühle und eine Rattan-Sitzbank im Wert von zusammen 550 Euro. Die Möbelstücke standen im Vorgarten.

Musikanlage ausgebaut Bautzen. Diebe haben in der Zeit zwischen Dienstag- bis Mittwochnachmittag einen Verstärker, ein Radio sowie zwei Lautsprecher aus einem Opel Vectra gestohlen. Das Auto an der Frederic-Joliot-Curie-Straße. Der Eigentümer bezifferte den Schaden mit rund 450 Euro.