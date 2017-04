Möbelbörse wächst Die Zahl der Kunden ist um rund 70 Prozent gestiegen. Deshalb wurde das Angebot erweitert. Neuerdings unterstützen auch Suchtkranke das Projekt.

Anja Hüter und Sven Kielau sind die Außenstellenleiter des Netzwerkes Mittweida in der Möbelbörse Döbeln. Die haben sie mit weiteren Helfern um eine komplette Etage erweitert. In der sind vor allem Tischgruppen, Klein- und Büromöbel zu finden. © André Braun

Die Fenster wurden bereits vor drei Jahren erneuert. Jetzt ist die zweite Etage der Möbelbörse komplett renoviert worden. Dabei wurden eine neue Decke eingezogen, Fußbodenbelag verlegt, die Elektrik auf den neusten Stand gebracht und die Wände farbenfroh in orange, gelb und weiß gestrichen. All das war die Voraussetzung für die räumliche Erweiterung des sozialen Projektes. In der zweiten Etage sind vor allem Tischgruppen, Klein- und Büromöbel zu finden.

Seit die Möbelbörse an der Eichbergstraße im Januar 2013 eröffnet wurde, hat sich die Zahl der Kunden um rund 70 Prozent erhöht, erklärt Sven Kielau, der die Außenstelle des Netzwerkes Mittweida gemeinsam mit Anja Hüter leitet. Rund 2 000 Quadratmeter Fläche stehen jetzt auf drei Etagen für die Präsentation von Möbeln, Geschirr, Dekoartikeln und Bekleidung zur Verfügung.

Das ist aber nur ein Teil der Umstrukturierung in Döbeln. Zur Möbelbörse gehört jetzt ein eigener Laster, „mit dem wir die Möbel selbst abholen und anliefern“, so Anja Hüter. Anfangs wurde dazu zweimal wöchentlich ein Fahrzeug aus Mittweida zur Verfügung gestellt.

Fünf Festangestellte kümmern sich um alle anfallenden Arbeiten in der Möbelbörse. Wer gut erhaltene Möbel kostenlos abgeben möchte, den besuchen die Mitarbeiter Zuhause, sehen sich das Angebotene an, vereinbaren einen Abholtermin und bauen große Möbelstücke auch auseinander, beschreibt Anja Hüter den Ablauf. In den Räumen an der Eichbergstraße werden alle Teile gereinigt und die Möbel wieder aufgebaut, damit Interessierte einen Gesamteindruck bekommen. Künftig sollen in der Möbelbörse auch Tischlerarbeiten und kleinere Reparaturen erfolgen. So sei zum Beispiel der Umbau von großen Küchen in kleinere geplant. Die Erweiterung der Fläche macht’s möglich. Wer Kleinteile zur Verfügung stellen möchte, kann diese während der Öffnungszeiten auch selbst zur Möbelbörse bringen.

Im Großen und Ganzen ist sie mit Möbeln und Kleinteilen gut ausgestattet. „Es fehlen aber kleine Küchen, zweitürige Kleiderschränke, Baby- und Kinderausstattungen sowie Kinderwagen“, sagt Anja Hüter. Gleichzeitig haben die Mitarbeiter die Erfahrung gemacht, dass Möbel aus DDR-Zeiten und Rustikales nicht mehr gefragt sind. „Deshalb nehmen wir nur noch Utensilien aus den vergangenen 20 bis 25 Jahren an“, erklärt Sven Kielau.

Verkauft werden die Möbel und Kleinteile zu sehr moderaten Preisen. Aber selbst auf die sind noch Rabatte möglich. „Wir haben zwei Kategorien von Kundenkarten“ sagt Anja Hüter. Hat jemand eine Wohngeldberechtigung, erhält er auf Möbel ab einem Preis von zehn Euro nochmal zehn Prozent Nachlass. In der zweiten Kategorie müssen fünf Prozent weniger gezahlt werden. Ob das jemand nutzen kann, hängt von der Höhe seines Einkommens und der Zahl der Kinder ab.

Anja Hüter ist seit Februar beim Netzwerk Mittweida beschäftigt und hat in Döbeln noch eine ganz spezielle Aufgabe. Sie betreut zehn Frauen und Männer aus der Region, die die Möbelbörse stundenweise unterstützen. Einerseits sind es Sucht- und psychisch Kranke, die sich auf diese Weise an eine regelmäßige Beschäftigung gewöhnen. Andererseits sind es Menschen, die vom Gericht zum Ableisten von Arbeitsstunden verurteilt worden sind. Diese zusätzlichen Helfer haben auch einen Großteil der Renovierung der dritten Etage übernommen.

Einen Einblick in die Arbeit und das Angebot der Möbelbörse erhalten Interessierte am 6. Mai in der Zeit von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür. An dem wird die dritte Etage offiziell eröffnet. „Auf alle Angebote gibt es dann nochmal 20 Prozent Rabatt“, so Anja Hüter.

Die Möbelbörse an der Eichbergstraße ist montags bis freitags jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt’s unter Tel. 03431 6258462.

