Möbel für die Kita bestellt Die Stadt Pulsnitz investiert 19 000 Euro für die Einrichtung in der Kita Oberlichtenau.

19 000 Euro gibt die Stadt Pulsnitz für neue Möbel in der Kita Oberlichtenau. © dpa

Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Oberlichtenau gehen dem Ende entgegen. Der Stadtrat vergab jetzt den Auftrag für die Ausstattung an die Firma Wehrfritz in Bad Rodach. Für 19 000 Euro werden Möbel angeschafft: Tische, Stühle, bis hin zur Garderobe.

Derzeit läuft noch der Innenausbau. Der lange Winter verzögerte die Bauarbeiten, sodass jetzt für Ende Juni mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus gerechnet wird. Die Kosten sind mittlerweile auf über 700 000 Euro gestiegen. Hintergrund ist die Explosion der Baupreise.

Die „alte“ Kita platzte aus allen Nähten - selbst, nachdem die Hortkinder im Bürgerhaus gegenüber untergekommen waren. Im Anbau entstehen neue Räume für 23 Krippenkinder. (szo)

zur Startseite