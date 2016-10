Modisches Komplettprogramm Seit 15 Jahren verkauft Heidelind Barthel Mode. In dieser Zeit ist das Geschäft umgezogen und die Kundschaft hat sich verjüngt.

Heidelind Barthel (Mitte) ist seit 15 Jahren Inhaberin des Mode Express No1 am Niedermarkt. Unterstützt wird sie von den Verkäuferinnen Simone Kanigowski (links) und Andrea Hentzschel. © Dietmar Thomas

Die Farben des Winters sind gedeckte Töne. Dazu ein wenig Blau und Rot. Die Ware im Mode Express No1 spiegelt genau diesen Trend wider. Seit 15 Jahren führt Heidelind Barthel das Geschäft. In dieser Zeit gab es einige Veränderungen.

„Angefangen haben wir an der Breite-Straße. Nach fünf Jahren sind wir an den Niedermarkt umgezogen“, sagt Heidelind Barthel. Der Grund: Die Verkaufsfläche im neuen Geschäft ist fast doppelt so groß wie die im alten. In beiden erlebte die Inhaberin aber dasselbe – die Flut. „Die Ladeneinrichtung am Niedermarkt war gerade einmal ein Jahr alt“, erzählt sie. Die Ware habe sie 2013 noch retten können. Das Mobiliar nicht. Aufgeben kam aber nicht infrage.

Das danken ihr und den beiden Verkäuferinnen auch die Kunden. „Anfangs kamen Ältere, heute gehören zu unserem Kundenstamm auch viele Jüngere“, erklärt sie. Nicht nur die Kunden haben sich verjüngt, auch das Sortiment. „Die Mode hat sich weiterentwickelt. Die Trends sind vielfältiger geworden“, meint Heidelind Barthel. Sie bietet gern komplette Outfits an, deshalb liegen auch Taschen, Gürtel, Schals und Schmuck in den Regalen und Vitrinen.

In Frühjahr-Sommer- und Herbst-Winter-Modenschauen präsentiert der Modeexpress den Kunden zweimal jährlich die Neuheiten. Außerdem beteiligt sich das Geschäft an allen Aktionen des Stadtwerberings, von der Shoppingnacht bis zur Sonntagsöffnung im Advent.

