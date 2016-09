Modica fällt vorerst aus Nach 39 Ligaspielen ohne Pause oder Auswechslung muss Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus für unbestimmte Zeit ohne den Verteidiger auskommen.

Giuliano Modica (r.) im Luftzweikampf mit Nürnbergs Jakub Sylvestr. © Robert Michael

Bislang hatte Giuliano Modica nur im Sachsenpokal der vergangenen Saison zwei Pflichtspiele verpasst. In allen anderen 39 Partien stand der 25-Jährige von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Auch beim Auftakt in die Zweitliga-Saison gegen Nürnberg spielte Modica durch. Doch nun ist es vorerst vorbei mit dem Fußball spielen.

In der 60. Minute des Spiels gegen die „Clubberer“ prallte das Knie von Gegenspieler Jakub Sylvestr heftig auf die rechte Wade des Verteidigers. Die Folge waren eine schwere Prellung und ein erheblicher Bluterguss in der Muskulatur. Dennoch spielte Modica die Partie zu Ende.

Um den Heilungsverlauf zu beschleunigen, wurde der Erguss am Dienstag in einer ambulanten OP im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt entfernt. Der Eingriff von Chefarzt Prof. Dr. Bonnaire verlief erfolgreich, Modica konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Der Argentinier sagte zu seinem Pech: „Ich wollte die Verletzung nach dem Spiel erst gar nicht wahrhaben, aber als die Schmerzen immer größer geworden sind, haben wir uns dazu entschieden, die Wade genauer untersuchen zu lassen. Die Diagnose war natürlich eine große Enttäuschung für mich. Aber das Wichtigste ist, dass die Operation optimal verlaufen ist.“

Es sei sein Ziel gewesen, „wie in der vergangenen Saison jedes Spiel für Dynamo in der 2. Bundesliga auf dem Platz“ zu stehen. Auch wenn dies nun nicht mehr möglich sei, werde er „alles geben, um so schnell wie möglich zurückzukehren. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mich solch ein Rückschlag nur noch stärker macht.“

SGD-Coach Uwe Neuhaus unterstrich noch einmal den Wert Modicas. „Giuliano stand in der vergangenen Saison von der ersten bis zur letzten Minute in jedem Liga-Spiel für uns auf dem Platz. Allein diese Tatsache zeigt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Die Verletzung ist daher in mehrfacher Hinsicht schmerzlich für uns. Ich wünsche ‚Mokki‘, einen optimalen Heilungsverlauf und eine baldige Rückkehr auf den Trainingsplatz, damit er uns schnellstmöglich wieder zur Verfügung steht“, sagte der 56-Jährige.

Erst wenn es der Heilungsverlauf zulässt, wird Modica wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bis dahin absolviert er ein individuelles Reha-Programm. (szo)

