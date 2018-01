Modewelt schaut im April nach Görlitz

Jutta Klingel Nach Ihrer Ausbildung zur Entwurfsdirectrice ging sie nach Belgien und arbeitete bei Bernhard Willhelm von 2001 bis 2015 als Designerin, Schnittmacherin und Chef d’Atelier in Antwerpen und Paris, später in Tokio und Los Angeles, dem heutigen Firmensitz von Bernhard Willhelm. Jutta Klingel hat das Label 2016 verlassen und arbeitet derzeit selbständig als Designerin und Schnittmacherin in Shanghai und Mailand. Seit 2015 engagiert sie sich außerdem in der Lehre an verschiedenen Hochschulen im Bereich Fashion Design in Mexico/Berlin/ Basel/ Chicago und Helsinki.

Bert Houbrechts Bert Houbrechts studierte an der Royal Academie of Fine Arts in Antwerpen. Er arbeitete als freier Fotograf für verschiedenen Magazine mit einem Schwerpunkt im Bereich Fashion Photography (Dazed and confused / iD magazine). Er fotografierte die Lookbooks großer Modedesigner aus Antwerpen, unter anderem bei Bernhard Willlhelm, Christian Wijnants, Veronique Branquinho und Raf Simons. Bert Houbrechts war Mitbegründer des JUNE pop-up stores während der Art Basel, er lebt und arbeitet derzeit im Bless Home Berlin concept store.